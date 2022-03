Pleszew. Nadkomisarz Mariusz Michalczak z Komendy Powiatowej Policji z odznaczeniem "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

Nadkomisarz Mariusz Michalczak z Komendy Powiatowej Policji z odznaczeniem "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

Nadkomisarz Mariusz Michalczak, posiadacz jednej z najcenniejszych grup krwi 0 Rh-, pierwszy raz oddał krew w 1992 roku. Regularnie dzieli się życiodajnym płynem od ośmiu lat. W swoim życiu oddał blisko 22 litry, niosąc pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Tym samym zasłużył na odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to polskie resortowe odznaczenie, które zostało ustanowione 22 sierpnia 1997 roku i jest nadawane od 2005 honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tylko raz. Przyznaje ją minister właściwy do spraw zdrowia. Mogą ją otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.