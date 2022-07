Pleszew. Muzyczne zakończenie Pleszew Wąsk. Festiwalu

Zakończenie Pleszew Wąsk. Festiwalu w rytmie hip hopu

1 i 2 lipca w Pleszewie odbył się Pleszew Wąsk. Festiwal. Rozpoczęło się od kolejnej edycji Depreszyn Seszyn. Na pleszewski skate park zjechali najlepsi riderzy z Polski, którzy rywalizowali w kategorii open oraz best trick. Później przy Zajezdni Kultury odbyły się widowiskowe tricki przez platformę kolejową. Tam również królował uliczny taniec. A wszystko za sprawą Sinior Family 18th Anniversary. To była prawdziwa bitwa styli: hip-hop, popping, locking składająca się ze wspólnego jam’u i zawodów tanecznych, w których zawodnicy konfrontują swój styl, technikę i energię pod okiem jury.

W Zajezdni można było podziwiać wystawę Artystycznych Płyt Winylowych. Kilkunastu artystów i niezliczona ilość puszek spray’u. Tego potrzebowali najlepsi writerzy z całego kraju, żeby w ramach Graffiti Jam nadać nowy wymiar jednemu z pociągów, które udostępniły linie SKPL. Pomysłodawcą malowania pociągu był pleszewski artysta Sławek Danielski. - Jest to jedna z nielicznych okazji, żeby w legalny sposób pomalować pociąg. Dlatego do Pleszewa zjechali writerzy z całego kraju. Nie ma narzuconych ram, każdy maluje to co czuje - zaznaczał. Działo się wiele!