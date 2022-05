Pleszew. Muzyczna Strefa na pleszewskim Rynku wkrótce powróci! Zobacz, jak bawili się pleszewianie na koncertach w ubiegłym roku [ZDJĘCIA]

Muzyczna Strefa Kultury na pleszewskim Rynku powróci

To dopiero będzie granie! To już pewne! Muzyczna Strefa Kultury powróci na pleszewskim Rynek! Pierwszy z koncertów zaplanowano na 25 czerwca. Wkrótce dowiecie się kogo będzie można usłyszeć i zobaczyć na pleszewskim Rynku! Jedno jest pewne! Emocje będą gwarantowane. My już nie możemy się doczekać.