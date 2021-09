Pleszew. Muzyczna Strefa na pleszewskim Rynku była strzałem w dziesiątkę! Zobaczcie, jak bawili się pleszewianie na koncertach [ZDJĘCIA]

Wakacje dobiegły końca a wraz z nimi Muzyczna Strefa Kultury na pleszewskim Rynku. Przez ostatnie letnie miesiące pleszewianie mogli bawić się przy największych przebojach. Każdy w Muzycznej Strefie na Rynku mógł znaleźć coś dla siebie. Na te koncerty niepotrzebna była rezerwacja biletów. Wystarczyły tylko chęci posłuchania muzyki i to z każdego gatunku. Od reggae, po coś bardzo klasycznego aż po muzykę klubową w wykonaniu zespołów i wokalistów reprezentujących różne pokolenia. Takie właśnie było założenie letniego cyklu koncertów w ramach Muzycznej Strefy Kultury na pleszewskim Rynku. "Akademia w zabytkach Bydgoszczy". Weekendowe koncerty wzbudziły ogromne zainteresowanie pleszewian.

- Wakacyjny cykl "Muzyczna Strefa na Rynku" dobiegł końca. To była niesamowita przygoda i zaszczyt być częścią tego projektu. Dziesięć letnich wieczorów, piętnaście formacji muzycznych. Każdy inny, każdy świetny, tak, żeby każdy z Was mógł znaleźć coś dla siebie. Nie udało by się to wszystko, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, którym chciałabym podziękować - podkreśla Joanna Ziemkiewicz z Pubu Piwnica.