Pleszew. Muzeum Regionalne zaprasza na otwarcie wystawy "Pasje pleszewian. Kolekcjonerstwo. Walenty Jezierski""

"Pasje pleszewian. Kolekcjonerstwo. Walenty Jezierski"

Na otwarcie ekspozycji "Pasje pleszewian. Kolekcjonerstwo. Walenty Jezierski" zapraszają burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak oraz dyrektor Muzeum Regionalnego Adam Staszak. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 17 lutego 2022 roku. Początek o 18.00.

Walenty Jezierski przygodę z kolekcjonerstwem zaczął mając ponad 30 lat. Dziś, jak sam podkreśla ze śmiechem, w jego mieszkaniu zaczyna brakować miejsca na nowe eksponaty. Ma imponującą kolekcję żelazek. Zbiera młynki, monety, militaria, kolorowe szkła z okresu PRL-u i wiele innych. Pan Walenty współpracuje z pleszewskim muzeum. Chętnie udostępnia stare zdjęcia, widokówki, które później trafiają na wystawy. Teraz w murach placówki będziemy mogli obejrzeć wystawę poświęconą jego pasji.

Część kolekcji pana Walentego mogliśmy podziwiać podczas Pleszewskich Spotkań Kolekcjonerskich. – Piotr Świderski zawsze do mnie dzwoni i pyta, ile stołów ma mi przygotować. Organizuję transport i zawożę część eksponatów do hali. Myślę, że warto kilka rzeczy ludziom pokazać. W kolekcjonerstwie nie chodzi o to, żeby pochować wszystko do kartonów, zamknąć na strychu i żeby nikt tego nie oglądał - opowiadał swego czasu na naszych łamach. - Myślę, że Pleszew będzie miał po mnie trochę pamiątek - podkreślał.