Pleszew. Młodzież z OHP pamiętała o swoim patronie

- Ojciec Święty słynął nie tylko z walki o godność człowieka i jego prawo do życia. Szczególnie miejsce w jego sercu znalazła młodzież, której poświęcał wiele uwagi. Przykładem jest zainicjowanie przez niego Światowych Dni Młodzieży, które odbywają się do dziś dnia. Jako patron Ochotniczych Hufców Pracy jest dla naszych podopiecznych wzorem do naśladowania. A dziś , w dniu jego urodzin składamy mu hołd i dziękujemy, że był, ale i też dziękujemy za to, że cały czas nad nami czuwa - mówi Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora Centrum.