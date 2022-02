Pleszew. Mistrzowie Pakowania i Janusze Parkowania. "Gromkie" brawa za styl parkowania! To się w głowie nie mieści!

Mistrzowie i Janusze Parkowania w Pleszewie. To się w głowie nie mieści

Mistrzów i Januszów Parkowania w Pleszewie nie brakuje. Codziennie spotykamy się z prawdziwymi "asmia" miejskich parkingów i chodników. Okazuje się, że dla wielu sytuacje na drogach potrafią być niezwykle denerwujące... ale te na parkingu przodują, jeśli chodzi o wyprowadzanie kierowców z równowagi. Z parkowaniem mają problemy nawet doświadczeni kierowcy, a czasami znalezienie dobrego miejsca do zaparkowania graniczy z cudem. "Bohaterowie" naszej galerii jednak nie zadali sobie trudu, aby zaparkować zgodnie z przepisami. Zastawienie dwóch miejsc parkingowych to pikuś przy tym, co zobaczycie w naszej galerii!