Pleszew. Misie będą jeździć w karetkach pogotowia i pocieszać małych pacjentów

Misie w karetkach

Praca ratownika medycznego do łatwych nie należy. Zwłaszcza, gdy trzeba wyjeżdżać do zdarzeń, gdzie poszkodowane są dzieci. Urazy, wypadki samochodowe, pożary, śmierć kogoś bliskiego - to wszystko jest ogromnym przeżyciem dla malucha.

Pleszewscy ratownicy są przekonani, że misie przyniosą małym pacjentom ogromną ulgę i radość. Zabawki pomogą chorym i poszkodowanym w wypadkach dzieciom choć na chwilę zapomnieć o stresie i bólu, by dziecko pomóc przejść przez te najtrudniejsze chwile - do zespołu ratowników w Pleszewskim Centrum Medycznym - dołączył nowy Miś.

By w niewielkiej karetce zmieścić jeszcze kilku nowych ratowników trzeba było zrobić trochę miejsca, ale się udało i misie ratownicy już pracują. Misie w karetkach pojawiły się dzięki przeprowadzonej zbiórce przez pleszewski oddział Fundacji Bread of Life. Pierwotnie ze zbiórki miał być zakupiony plecak ratowniczy, niestety nie udało się uzbierać całej kwoty.