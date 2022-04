Pleszew. "Miłosna Osiecka". Katarzyna Żak śpiewała w Zajezdni Kultury

"Miłosna Osiecka". Koncert Katarzyny Żak w Zajezdni Kultury

"Wybrałam piosenki, które są mi najbliższe"

14 wybranych przez Katarzynę Żak utworów Agnieszki Osieckiej znalazło się na płycie wydanej pod tytułem "Miłosna Osiecka". - Postawiłam na piosenki, które są mi najbliższe - mówi aktorka. - I zaśpiewałam je w sposób osobisty, niemal intymny. Jakby to były moje historie - podkreśla. Jak czytamy w zapowiedzi "krążka: wydarzeniem na pewno są dwa nowe teksty poetki, które aktorka dostała od Fundacji Okularnicy. Pierwszy to "Miłości potrzebna jest epika”, do którego nikt dotąd nie napisał muzyki. Zrobił to teraz muzyk i kompozytor Witold Cisło. Drugi to tekst piosenki "Sprzedam Cię” dawno wydany w tomiku poetyckim Agnieszki Osieckiej, a teraz Hadrian Tabęcki ozdobił go pięknymi nutami. Przepiękne aranżacje wszystkich 14 utworów koncertu stworzył świetny akordeonista Bartłomiej Krauze.