Pleszew. Miliony dla szpitala. Pleszewskie Centrum Medyczne otrzymało czek na ponad 9 milionów złotych

Miliony dla szpitala. PCM otrzymał czek na ponad 9 mln złotych

Do Pleszewskiego Centrum Medycznego trafiła niebagatelna kwota 9,2 mln zł. Po wręczeniu symbolicznego czeku na konto szpitala trafią środki, które zostaną przeznaczone na: modernizację i doposażenie obszaru diagnostyki obrazowej poprzez zakup rezonansu magnetycznego oraz rozbudowę i modernizację systemu do opisywania badań w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego – 7,5 mln zł oraz przebudowę i modernizację pomieszczeń zakładu patomorfologii, jak również zakup systemu do diagnostyki genetycznej, a także agregatów i komory chłodniczej wraz z wyposażeniem – 1,7 mln zł.

- Szpital nie byłby w stanie sfinansować tak dużych inwestycji z własnych środków. Bardzo dziękujemy, że doceniliście i dostrzegliście potrzebę tych inwestycji, tym bardziej, że ostatecznymi beneficjentami tych inwestycji są pacjenci. Przełoży się to na jakość i dostępność badań dla mieszkańców nie tylko powiatu pleszewskiego. Aby móc zrealizować inwestycję w szpitalu konieczne jest współpraca wielu podmiotów. Na samym początku trzeba przekonać jednostkę samorządu terytorialnego, żeby złożyła wniosek. Powiat pleszewski dostrzega wagę inwestycji w zdrowie udało nam się te wnioski złożyć. Później musimy przekonać służby merytoryczne na czele z Narodowym Fundusze Zdrowia, że te wnioski mają uzasadnienie. Bez wsparcia parlamentarzystów nie byłoby szansy. Bardzo się cieszę, że dostrzegacie poprawę jakości i dostępności badań dla pacjentów. Za to bardzo serdecznie dziękuję - podkreślił Błażej Górczyński, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego.