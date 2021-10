Pleszew. Mieszkaniowy boom burmistrza. Miasto jak prywatny deweloper! Wybuduje mieszkania za miliony

Mieszkaniowy boom w Pleszewie

Szeregowce przy ulicy Kaliskiej

Nowe mieszkania na osiedlu Mieszka I

Sztandarowa inwestycja miejska to dwa bloki przy ul. Mieszka I. Projekt zakłada budowę 92 mieszkań. Koszt budowy to niemal 25 milionów złotych Z czego 2,5 miliona złotych stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Przetarg został rozstrzygnięty, wkrótce ruszy budowa. Zakończenie prac ustalono na 31 marca 2023 roku. Pierwsi lokatorzy do nowych bloków mają się wprowadzić w maju 2023 roku.