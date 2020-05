Pleszew. Mieszkańcy spotkają się z burmistrzem online - nie tylko w czasie epidemii

Poniedziałkowe spotkania w ratuszu do tej pory nie były umawiane na konkretną godzinę.

– Wizyty nie były umawiane. Zdarzało się zatem, że interesanci zmuszeni byli długo czekać na mnie lub moich zastępców z powodu wykonywania innych urzędowych obowiązków. Poza tym zawsze wiązało się to z osobistą wizytą w urzędzie, co nie zawsze było konieczne, bo rozwiązanie sprawy lub problemu trwało zaledwie kilka minut – tłumaczy burmistrz Arkadiusz Ptak.

Teraz mieszkańcy będą mogli spotykać się z burmistrzem i jego zastępcami nie tylko osobiście, ale również online. Inspiracją do wprowadzenia takiej formuły była epidemia koronawirusa, która sprawiła, że wszyscy stopniowo przyzwyczajają się do załatwiania spraw online.

– Pandemia koronawirusa przyzwyczaiła nas do załatwiania większości spraw elektronicznie i internetowo. Stąd pomysł, by także w ten sposób ułatwić kontakt mieszkańcom z burmistrzem i to nie tylko w czasie społecznej izolacji. Chcemy, by taka komunikacja stała się normą. Jest to duże ułatwienie dla obu stron – dodaje Anna Bogacz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Jak skontaktować się z władzami Miasta i Gminy Pleszew? Najpierw trzeba umówić się telefonicznie na wizytę i podać tematykę spotkania. Burmistrz i zastępcy czekają na mieszkańców w każdy poniedziałek w godz. 12.00-14.00. Komunikacja odbywa się za pomocą popularnych komunikatorów: Messenger, Skype i WhatsApp.