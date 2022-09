Pleszew. Mięso na drodze. Z ciężarówki wysypały się tony odpadów z ubojni! Zapach był nie do zniesienia. Zobacz, jak wyglądała droga! Piotr Fehler

Mięso na drodze. Do nietypowego zdarzenia doszło pod koniec sierpnia w Kowalewie. Kilkanaście minut po północy na z jadącej ciężarówki wyspało się kilka ton odpadów mięsnych z ubojni. Jak podkreślają mieszkańcy zapach był nie do zniesienia. Choć od zdarzenia minęło już kilka dni, to według ich relacji nadal czuć w tym miejscu specyficzny zapach