Pleszew. Miejskie szeregowce w końcu powstaną

Budynki powstaną, tak jak planowano, w rejonie ul. Kaliskiej. Działka jest już uzbrojona i przygotowana do budowy szeregów, w których powstanie 20 lokali. Ich powierzchnia netto (z garażem i kotłownią) będzie wynosić od ok. 128 do blisko 155 metrów kwadratowych. Wszystkie mieszkania będą dwukondygnacyjne. Za najmniejsze trzeba będzie zapłacić 415 tys. zł, za największe 518 tys.

Powstaną trzy lokale o powierzchni 154,65 m kw. za 518 tys. zł, trzy lokale o powierzchni 144,01 za 470 tys.zł, siedem o powierzchni 137,45 m kw. za 416 tys. zł i kolejnych siedem o powierzchni 127,99 m kw. za 415 tys. zł.

Cena za metr kwadratowy wyniesie więc od 3050 do 3350 zł. Do tego przyszli nabywcy będą musieli doliczyć jeszcze koszt działki, który wyniesie 100 zł za metr kwadratowy (wielkość działek to ok. 300-500 m kw., największe działki będą miały oczywiście lokale szczytowe).