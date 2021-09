Pleszew. Międzynarodowy Dzień Kropki w Przedszkolu Słonecznym

Międzynarodowy Dzień Kropki to święto kreatywności, odwagi i zabawy. W tym dniu dzieci odkrywają swoje talenty, poznają mocne strony, pobudzają wyobraźnię i wspólnie się bawią. - Z tej okazji dzieci z grupy „Szarotki” wykorzystując inwencję twórczą wykonały kolaż z kolorowych kropek, działały w zespołach wykonując „coś” z kropki, projektowały własną kropkę oraz brały udział w zabawie „Kto znajdzie więcej kropek?”. Mali artyści po twórczym, kropkowym dniu otrzymali dyplomy oraz kolorowanki. Grupa „Stokrotki” uważnie obejrzała film edukacyjny ,,The dot- KROPKA” o zwyczajnej kropce, która zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Następnie dzieci szukały kropek ukrytych w sali, uzupełniały obrazki brakującymi kropkami, kodowały, klasyfikowały, układały sudoku, a na koniec malowały palcami. Zabawy zachęcały dzieci do działania i rozwijania kreatywności - relacjonują nauczycielki pleszewskiego przedszkola.