Pleszew. Michał Larek, autor kryminałów, był gościem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie

Michał Larek gościł w pleszewskiej bibliotece

W niedzielne popołudnie, 24 kwietnia 2022 roku, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie odwiedził Michał Larek - pisarz, wykładowca i autor kryminałów. To kolejny związany z Wielkopolską twórca, który zawitał do książnicy. Publiczności opowiedział o tym, jak powstają kryminalne historie, o warsztacie pisarskim, inspiracjach, kulisach poszukiwania materiałów w archiwach sądowych, rozmowach z policjantami pamiętającymi głośne sprawy sprzed lat, choćby te dotyczące Edmunda Kolanowskiego - seryjnego mordercy i nekrofila skazanego na karę śmierci czy Tadeusza Kwaśniaka - seryjnego mordercy, pedofila, znanego jako "Ręcznikowy dusiciel". To właśnie ich historie stały się kanwą książek, które Michał Larek napisał we współpracy z adwokatem Waldemarem Ciszakiem. Mowa o "Martwych ciałach" i "Mężczyźnie w białych butach". Wspólnie z Marcinem Myszką stworzył z kolei dokumentalny audioserial "Sprawa Edmunda Kolanowskiego".