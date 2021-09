Pleszew - miasto kompaktowe. Pleszew jak Paryż i Sztokholm. Jest nowa wizja Miasta i Gminy Pleszew! Piotr Fehler

Pleszew staje się miastem kompaktowym, czyli: spójnym, optymalnym. Łatwo przemieścisz się z urzędu do biblioteki, ze sklepu do przychodni, ze szkoły na pizzę, z pracy do domu. Pleszew ma się stać miejscem, gdzie dobrze się mieszka, jest czysto i co najważniejsze ekologicznie. Miasto ruszyło właśnie z nową kampanią promującą: "Kompaktowy Pleszew"