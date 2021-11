Pleszew. Miasto jak z bajki. Pleszew w zimowej scenerii zachwyca Piotr Fehler

Miasto jak z bajki. Pleszew w zimowej scenerii. Zobacz wyjątkowe zdjęcia autorstwa Agawa Pe z Klubu Lokalni Pstrykacze PPL. Biały puch pokrył wszystko. Taki widok cieszy przede wszystkim dzieci. To, co dla najmłodszych jest źródłem radości, dla dorosłych to przede wszystkim konieczność odśnieżania. Ale tak ładnej zimy nie było już dawno, więc śnieżny pejzaż z pewnością złagodzi trochę niezadowolenie malkontentów