Pleszew. Mężczyzna oblany kwasem stracił wzrok. Zatrzymany 61-latek z powiatu pleszewskiego usłyszał zarzuty

Oblany kwasem mężczyzna stracił wzrok. Jego szwagier usłyszał zarzuty

Do zdarzenia doszło we wtorek, 18 stycznia po godzinie 13.30 na ulicy Chopina w Kaliszu. Zamaskowana osoba podeszła do 49-latka, który wysiadał z samochodu, oblała go żrącą substancją i uciekła. Rannego przewieziono do kaliskiego szpitala. Tam stwierdzono chemiczne poparzenie twarzy drugiego stopnia. Mężczyznę przetransportowano do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.