Pleszew. Mateusz i Kamil rapują o tym, co jest dla nich najważniejsze. Muzyka stanie się ich sposobem na życie?

Zasady, prawda i rodzina

- Weszła do głowy i już nie chciała wyjść - tak o początkach miłości do muzyki opowiada Mateusz Krowiacz, którego kojarzyć możecie również pod artystycznym pseudonimem ZPR. Każda litera daje początek ważnemu słowu w życiu 20-latka. Zasady, prawda i rodzina są dla niego najważniejsze. W 2017 roku połączył siły z rówieśnikiem Kamilem Lewerą, nazywanym Kemsi. - Taką ksywkę swego czasu wymyślił mój znajomy i tak już zostało, choć chyba nawet on nie byłby w stanie wytłumaczyć, dlaczego mnie tak nazwał - opowiada.