Pleszew. Mateusz Gessler ambasadorem pleszewskiej firmy! Rusza kampania „Florina. W kuchni rządzi rodzina.”

Mateusz Gessler ambasadorem marki Florina

Gotujemy z pasją od lat, czyli słów kilka o marce Florina

Marka Florina już od kilku dekad dostarcza do gospodarstw domowych sprawdzone produkty wyposażenia kuchni i jadalni. W portfolio brandu dostępne są artykuły z kategorii porcelana, szkło i ta najważniejsza – garnki oraz patelnie. I to właśnie tę kategorię wziął pod swojej skrzydła ceniony szef kuchni i restaurator Mateusz Gessler. W pierwszych miesiącach kampanii ambasador marki będzie prezentował 5 sztandarowych kolekcji garnków oraz patelni marki Florina. Co może zaskoczyć w kampanii, to sposób komunikacji. Twórcy kampanii postawili na zaprezentowanie konkretnych korzyści płynących z użytkowania produktów marki Florina, bazując na swobodnym języku ze szczyptą humoru i personifikacji.