Pleszew. Marsz dla Życia i Rodziny połączony z festynem już w niedzielę

Marsza dla Życia i Rodziny już 11 września

W niedzielę, 11 września 2022 roku, odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny połączony z rodzinnym festynem. Wydarzenie rozpoczną msze święte w pleszewskich parafiach (11.45 - parafia p.w. św. Floriana, 12.15 - parafia Najświętszego Zbawiciela i Ścięcia św. Jana Chrzciciela). Po zakończeniu nabożeństw wierni przejdą do Ogródka Jordanowskiego, gdzie o 13.15 rozpocznie się marsz, a następnie festyn rodzinny, który potrwa do 18.00. W programie m.in. występy artystyczne, konkursy i zabawy.

Marsz dla Życia i Rodziny po raz pierwszy w Pleszewie zorganizowano w 2018 roku. Odbywał się on pod hasłem "Polska rodziną silna". Wierni wyruszyli ze swoich parafii, by wspólnie spotkać się na rynku, gdzie przygotowano występy i inne atrakcje. Uczestnicy marszu byli wyposażeni we flagi, chorągiewki i transparenty. Przekonywali, że życie ludzkie i rodzina powinny być dla każdego wartością.