Pleszew. Magia Świąt Bożego Narodzenia po pleszewsku. W grudniu poczujemy prawdziwy, świąteczny nastrój

Świąteczne spotkania na pleszewskim Rynku

Migoczące lampki rozciągnięte są we wszystkich wyobrażalnych miejscach to już znak rozpoznawczy Pleszewa. W ubiegłym roku do tej listy doszły również czerwone bombki ustawione na pleszewskim Rynku. Przygotowania do Świąt nabierają również rozpędu w tym roku. W każdy weekend grudnia miasto zadba o moc atrakcji dla dzieci i nie tylko. Świąteczne warsztaty, spotkania z Mikołajem i jego świtą, przedstawienia, koncerty… wszystko to przygotowano z myślą o wprawieniu mieszkańców w magiczny, świąteczny nastrój.

- Przyjęliśmy założenie, że wszystkie wydarzenia będą się rozpoczynały o godzinie 17. Chyba, że jest to działanie wielogodzinne, jak karuzela czy zagroda żywych reniferów. Chcielibyśmy, żeby przez te kilka godzin przyszło jak najwięcej rodzin z dziećmi. Nie zabraknie spotkań i przedstawień - tłumaczy Izabela Świątek, zastępca burmistrza.

Roman Kazimierz Urbaniak/UMiG Pleszew

Odwiedzając pleszewski Rynek będziemy mogli poczuć się tak, jakbyśmy byli w innym świecie. Pięknie ozdoby, dużo światła, zieleni i świątecznych akcentów na każdym kroku. Najpiękniejszy widok na Rynek będzie tradycyjnie tuż po zmroku, kiedy setki ozdobnych lampek rozświetlają całą okolicę.

- W niedzielę, 5 grudnia o godzinie 17.00 nastąpi inauguracja Świątecznych spotkań na pleszewskim Rynku. Wówczas nastąpi uroczyste odpalenie iluminacji świątecznych i program estradowy. W ubiegłym roku pojawiły się bombki, a w tym mamy dwie wyjątkowe niespodzianki. Chcemy, żeby zbliżające się święta były wyjątkowe - zaznaczyła zastępczyni burmistrza i dodaje, że choć miasto nie przewiduje jarmarku bożonarodzeniowe, to zaprasza osoby, które chciałyby gastronomicznie uzupełnić ofertę grudniowych spotkań na Rynku. - Jeżeli ktoś jest zainteresowany postawieniem stoiska, to zapraszamy do kontaktu z rzecznikiem Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Anną Bogacz - zaznacz. /cyt] Świąteczne atrakcje na pleszewskim Rynku to efekt zwycięstwa Pleszewa w konkursie Pro Familia, dla najbardziej prospołecznego samorządu wśród gmin miejsko-wiejskich. - Oprócz statuetki otrzymaliśmy również od Fundacji Orlen czek w wysokości 50 tys. złotych do wykorzystania na akcje prospołeczne - podkreśla burmistrz Arkadiusz Ptak.

Roman Kazimierz Urbaniak/UMiG Pleszew