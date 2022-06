Pleszew. Magdalena Sobczak ze stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

Doroczne nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane są od 2003 roku. W gronie wyróżnionych w latach ubiegłych znaleźli się m.in. Krystyna Feldman, Małgorzata Musierowicz, Krzysztof „Grabaż” Grabowski czy Lech Raczak, a także Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie oraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Stypendia po raz pierwszy przyznano w 2005 roku. Stypendystami Marszałka byli między innymi śpiewaczka Marta Wryk, pianista Jacek Kortus, reportażysta Filip Springer czy członkini zespołu Dagadana - Dagmara Gregorowicz.

- Spotykamy się co roku po to, żeby uhonorować osoby zasłużone w kulturze i zauważyć oraz wspomóc tych, którzy mają na nią pomysł. Tych propozycji – od wydania płyty, książki po stworzenie dzieła artystycznego - było tak wiele, że w zasadzie każda aktywność kulturalna pojawiała się wśród naszych stypendystów. To dowód na to, że kultura w Wielkopolsce ma wielu pasjonatów, aktywnych uczestników, wielu utalentowanych ludzi. Co jest szczególnie ważne z perspektywy Samorządu Województwa, nie zawsze te osoby prowadzą swoje aktywności w stolicy Wielkopolski. To dla nich większe wyzwanie, ponieważ często brakuje im bezpośredniego kontaktu ze najbogatszym środowiskiem kultury. Dlatego chcemy je także zauważać – mówił Marek Woźniak.