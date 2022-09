Pleszew. "Ludzie z żelaznych domów". Muzeum Regionalne zaprasza na projekcję filmu i spotkanie z twórcami

"Ludzie z żelaznych domów". Muzeum Regionalne zaprasza na projekcję filmu i spotkanie z twórcami

Od połowy czerwca w Muzeum Regionalnym w Pleszewie można podziwiać wystawę pt. „Puszcza Pyzdrska”. - Choć puszcza stanowi część powiatu pleszewskiego, to jednak jest to teren wciąż nieodkryty przez mieszkańców. Stąd pomysł wystawy przybliżającej bogactwo puszczy i jej walory krajoznawcze i przyrodnicze. Wystawa powstała we współpracy z Państwem Wiesławą i Przemysławem Kowalskimi, Eugeniuszem Markiewiczem, Anną i Grzegorzem Markiewiczami, którzy udostępnili materiał zdjęciowy i elementy etnograficzne związane z Olędrami. Ponadto część eksponatów została wypożyczona z Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej - opowiada Katarzyna Rutkowska z Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Kuratorem ekspozycji jest Witold Hajdasz.

W czwartek, 8 września 2022 roku, burmistrz Arkadiusz Ptak i dyrektor pleszewskiego muzeum Adam Staszak zapraszają na projekcję filmu "Ludzie z żelaznych domów" połączoną ze spotkaniem z twórcami filmu. Produkcja opowiada historię Puszczy Pyzdrskiej ustami jej świadków, potomków pierwszych osadników. Początek o 18. Dwa dni później organizowany jest wyjazd studyjny do Puszczy Pyzdrskiej (obowiązują wcześniejsze zapisy).