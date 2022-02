Pleszew. Koncert Pożegnanie z Kolędą. To była "ostatnia chwila", by wykorzystać czas świątecznych kolęd do wspólnego śpiewania

Koncert "Pożegnanie z kolędą"

To była "ostatnia chwila", by wykorzystać czas świątecznych kolęd do wspólnego śpiewania w, która sprzyja rodzinnym, muzycznym uniesieniom. Uczniowie Akademii Śpiewu działającej przy Zajezdnia Kultury w Pleszewie oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie zorganizowali wyjątkowy koncert "Pożegnanie z kolędą".