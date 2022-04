Pleszew. Koncert "Mistrz i uczeń", czyli Maria Rutkowska i jej podopieczni na wspólnym koncercie

Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia wypełniła się po brzegi rodzicami, rodzeństwem, dziadkami oraz najbliższymi uczniów i absolwentów klasy fortepianu Marii Rutkowskiej, którzy wystąpili w niezwykłym koncercie "Mistrz i uczeń".

- Ja oczywiście nie czuje się żadnym mistrzem. Czuję się jedynie autorytetem dla tych młodych wykonawców i chciałabym, żeby, to co staram się im przekazać zostało w nich na trochę dłużej, a niżeli są pod moimi skrzydłami. Jeśli się zdarzy, że za kilkanaście lat wspomną jedną z kwestii o których do nich mówiłam bądź będą lepszymi ludźmi, to właśnie o to chodzi - podkreślała Maria Rutkowska.