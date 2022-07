Pleszew. Kolorowe lata 90. Kolorowe ulice, pierwsze komputery i kultowe ubrania. Tak wyglądaliśmy w latach 90.

Kolorowe lata 90. z Piotrem Dusterem

Mieszkańcy Pleszewa wsiedli i zapieli pasy w wehikule czasu by odbyć sentymentalną podróż do szalonych i kolorowych lat 90., kiedy wszystko było prostsze, bardziej kolorowe i radosne. Na playlistach królowały same hity, które gościły na naszych walkmanach i discmanach. Na ulicach można było podziwiać ortalionowe dresy, żarówiaste kolory.

- Kolorowe lata 90. były odpowiedzią na szarzyznę lat 80. To była pełna koloryzacja naszych ulic i nie chodzi tu tylko o modę, ale również o ulice. Szare bloki zamieniły się w prawdziwą paletę barw, nawet beznadziejnie kolorowe. To nie powinno się wydarzyć w historii polskiej architektury, ale wówczas byliśmy chłonni kolorów. Chcieliśmy, żeby świat nabrał barw. To było widać nawet w ulicznej modzie, gdzie królowały żarówiste kolory - podkreślał Piotr Duster.