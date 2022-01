Pleszew. Kolejna pleszewianka oszukana na portalu ogłoszeniowym OLX. Straciła tysiące złotych

Oszukana w internecie na portalu OLX

Za pośrednictwem komunikatora WhatsApp skontaktowała się osoba, chcąca go zakupić produkt. Jak informuje st. asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP Pleszw kupujący następnie wysłał link do płatności. Zgłaszająca kliknęła w link, po czym zalogowała się na stronę swojego banku.

Po raz kolejny policjanci apelują ostrożność i rozwagę podczas zakupów i sprzedaży w Internecie.

Pamiętaj! Weryfikuj kto i co do Ciebie pisze. Nie wpisuj nigdzie numeru swojej karty. Nie klikaj w nieznajome linki do stron.