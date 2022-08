Pleszew. Klub Małego i Młodego Ratownika. Młodzi ratownicy złożyli przysięgę i przeszli chrzest bojowy!

- Macie to! Wykonaliście zadanie w 100%. Ukończyliście ponad 30 godzinny program podczas, którego uczyliście się jak można ratować ludzkie życie. Podzieliliśmy się z Wami naszą wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nasi przyjaciele z OSP Kalisz zorganizowali dla Was zajęcia z nurkowania, a kadra Kampusu Mundurowego w Kaliszu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowała dla Was spotkanie, dzięki, któremu mogliście przekonać się na czym polega praca funkcjonariusza służby więziennej, wzięliście udział w zajęciach na strzelnicy - wyliczał Dominik Kołaski z WOPR Gołuchów i zarazem pomysłodawca Klubu Młodego i Małego Ratownika.