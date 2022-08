Pleszew. Kino Hel zmienia swoje oblicze. Trwa kolejny etap remontu, a... filmy będzie można oglądać od września Piotr Fehler

Remont kina Hel w Pleszewie. Trwa remont kina Hel w Pleszewie, który potrwa trzy miesiące. Zakłada ona zmianę lokalizacji kas i toalet oraz powiększenie holu tak, by przygotować tę przestrzeń do ostatniego etapu, czyli do utworzenia retro-kawiarenki nawiązującej do historii tego budynku