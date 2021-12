Pleszew. Jurek Owsiak zaprasza pleszewian na 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jurek Owsiak zaprasza na 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pleszewianie co roku pokazują, że mają nie tylko ogromne, ale również gorące serca. Za każdym razem biją rekordy w zbiórce na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Docenił to sam Jurek Owsiak, dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który podczas specjalnego nagrania zaprosił mieszkańców do udziału w 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zresztą przekonajcie się sami: