Pleszew. Jej torty to prawdziwe dzieła sztuki! Kto by pomyślał, że są do jedzenia? Zatortowana Ania i jej wyjątkowe wypieki

Jej torty to prawdziwe dzieła sztuki!

Torty Anny Lewicz z pracowni ZatortowanejAni nie tylko cieszą oczy – nawet te najbardziej wymagające – ale i podniebienia. Końcowy efekt zapiera dech w piersi! I choć nie jest zawodowym cukiernikiem, a wszystkiego uczyła się sama, to patrząc na wytwory jej pracy śmiało można stwierdzić, że to prawdziwe dzieła sztuki. O sekretach robienia tortów i swojej drodze do cukierniczego sukcesu opowiedziała nam Anna Lewicz.