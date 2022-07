Pleszew. Jedyne takie tory w Europie! Spacer wzdłuż torów pleszewskiej wąskotorówki, która liczy już sobie ponad 120 lat!

Trójszynowa wąskotorówka w Pleszewie

Pleszewski fragment kolejki z Kowalewa do Pleszewa został początkowo zbudowany jako linia normalnotorowa, po której mogły wjeżdżać do centrum miasta wagony towarowe. Utrudniało to jednak życie pasażerom pleszewskiej wąskotorówki, którzy musieli przesiadać się do wagonów normalnotorowych, przeładowywano tam także towary. Po sześciu latach eksploatacji zaistniała więc potrzeba zamontowania trzeciej szyny, dzięki której możliwy stał się dojazd do Pleszewa zarówno pociągów wąskotorowych, jak i normalnotorowych.