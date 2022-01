Pleszew. Jasełka "Od stworzenia do zbawienia" w wykonaniu uczniów pleszewskiej "Jedynki" Piotr Fehler

Mimo, że od Świąt Bożego Narodzenia upłynęło już trochę czasu, to w pleszewskiej "Jedynce" radość z narodzenia pana Jezusa, nadal trwa i rozpala serca. A wszystko to, dzięki młodzieży, która wraz z siostrą Danutą Kowal przygotowała jasełka "Od stworzenia do zbawienia"