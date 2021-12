Pleszew. Inteligentne oświetlenie w mieście. Sprawdzają, jak świecić, by było ekonomicznie i ekologicznie

Inteligentne oświetlenie w mieście

Pilotaż inteligentnego oświetlenia ulicznego objął trzy zadania realizowane w mieście. Pierwsze to montaż 21 opraw typu LED przy dwóch ulicach. Drugie to doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Podgórnej i wreszcie trzecie to montaż lampy solarnej przy jednej z bocznych miejskich ulic.

Wszystko po to, by zoptymalizować działanie oświetlenia, a tym samym wprowadzić oszczędności w gospodarowaniu energią elektryczną. - W ramach projektu prócz opraw został zakupiony oraz wdrożony system sterowania oświetleniem, który pozwala nam między innymi kontrolować zużycie energii elektrycznej na przedmiotowych lampach – tłumaczy Marta Borkowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej pleszewskiego ratusza.

Mówiąc prościej, pilotaż ma pokazać, jak świecić, by było oszczędnie i ekologicznie. System ma dostarczać informacji dotyczących możliwości obniżenia mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych, redukcji emisji CO² odprowadzanego do atmosfery, zmniejszenia wydatków na energię elektryczną czy kosztów konserwacji. To wstęp do poprawy jakości oświetlenia ulicznego na terenie Pleszewa.