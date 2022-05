Pleszew. "Imaginarium" - nowa wystawa interaktywna w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Ucz się i baw!

"Imaginarium" - nowa wystawa interaktywna w Muzeum Regionalnym w Pleszewie

Z zaproszenia do odwiedzenia wystawy skorzystali już m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie. Zajęcia edukacyjne dla pierwszoklasistów prowadziła Katarzyna Rutkowska. Uczniowie łącząc zabawę z nauką zgłębiali podstawowe prawa fizyki, logiki, astronomii i matematyki w przystępny i zabawny sposób. - Pojawili się również drugoklasiści, którzy z dużym zapałem i zaangażowaniem rozwiązywali kolejne zagadki logiczne, sprawdzali swoje zdolności sensoryczne oraz mierzyli się ze złudzeniami optycznymi czy prawami fizyki - opowiada Witold Hajdasz, kustosz pleszewskiego muzeum.

Od 4 maja do 3 czerwca 2022 roku w Muzeum Regionalnym w Pleszewie dostępna będzie wystawa interaktywna "Imaginarium", która pozwala pokazać dzieciom, a także dorosłym działanie podstawowych praw fizyki, logiki, astronomii i matematyki. Wystawa dedykowana jest dla zwiedzających indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Każdy, młodszy czy starszy, może spróbować swych sił np. w układaniu piramidy z piłek, sprawdzić swoją wyobraźnię czy zręczność rąk. Ekspozycja pomaga zrozumieć zjawiska naukowe, z którymi spotykamy się na co dzień.

Noc Muzeów

Do odwiedzania wystawy zapraszają burmistrz Arkadiusz Ptak i dyrektor Muzeum Regionalnego Adam Staszak. Dobra okazja nadarzy się już w sobotę. 14 maja podczas Nocy Muzeów będzie można nie tylko zapoznać się z ekspozycją, ale również wysłuchać koncertu "Jak trwoga to do Fogga". Wystąpią Tomasz Raczkiewicz i Jacek Skowroński. Początek wydarzenia o 19.30.