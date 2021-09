Pleszew. Historyczne tablice już zawisły. Teraz pora na spacer po mieście i okolicy

Historyczne tablice na budynkach

Tym razem oznakowane zostały następujące obiekty: Pałac Malinie (obecnie siedziba Sądu Rejonowego), klasztor Sióstr Służebniczek NMP, siedziba dawnego więzienia przy ul. Kaliskiej 24 oraz kościoły w gminie Pleszew: w Lenartowicach, Grodzisku, Brzeziu i Kuczkowie.

- Łącznie do tej pory na terenie miasta i gminy Pleszew oznakowanych zostało 16 obiektów - podkreślają pracownicy Muzeum Regionalnego w Pleszewie

Pamiątkowe tablice to inicjatywa burmistrza Arkadiusz Ptaka. Mają one przybliżać zarówno mieszkańcom jak i odwiedzającym Pleszew gościom to, co w mieście najcenniejsze: miejsca i obiekty ważne ze względów historycznych czy kulturowych, będące częścią dziedzictwa Pleszewa. Pozwoli to stworzyć swoisty szlak turystyczny i przybliżyć tym samym historię miejsca mieszkańcom i turystom.

Przygotowaniem tekstu i grafiki do tablic zajmuje się Muzeum Regionalne w Pleszewie, natomiast wykonaniem i montażem – Pracownia Reklamy ABART.