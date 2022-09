Pleszew. Franciszek Pawłowski został wicemistrzem Polski podczas rozgrywanych w Lublinie Mistrzostw Polski U16!

Pierwszy indywidualny medal Mistrzostw Polski dla Stali wywalczył Franciszek Pawłowski, który zajął 2 miejsce w chodzie na 5000 m z nowym rekordem życiowym 27:15,30.

-Franciszek do Lublina przyjechał z 3 czasem i myślą o medalu z tyłu głowy. Jednak czas i ranking, to jedno, a rywalizacja sportowa, to drugie. Nasz Franek zanotował dziś wyścig życia, poprawił rekord życiowy ponad minutę i doszedł do mety jako drugi- podkreśla Patrycja Kruchowska-Wojcieszak, trenerka Stali Pleszew.