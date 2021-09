Pleszew. Ekologiczne miasteczko ruchu drogowego już gotowe. Jednak nie można z niego jeszcze korzystać!

Budowa miasteczka ruchu drogowego już zakończona

Inwestycja zostanie oddana jeszcze we wrześniu i choć miasteczko jest już gotowe, to nie wolno z niego korzystać. Na 1200 metrach kwadratowych powstało m.in.: rondo, skrzyżowania z drogami równorzędnymi i podporządkowanymi, przejścia dla pieszych, znaki pionowe i poziome, sygnalizacja świetlna, ulice dwukierunkowe i jednokierunkowe. Pojawi się też dodatkowo „ósemka” do nauki jazdy. Całość oświetlają latarnie LED

- Budowa to część wartego ponad 1,2 mln zł projektu „Eko Pleszew”. Samo miasteczko wyceniono na ponad 500 tys. złotych, ale 311 tys. złotych stanowi dotacja z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Stąd też tak duży nacisk na ekologię - informuje Anna Bogacz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.