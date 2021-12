Pleszew. Dzieci z Domu Dziecka w Pleszewie napisały wzruszające listy do św. Mikołaja. Możemy spełnić ich marzenia Piotr Fehler

Listy z Domu Dziecka w Pleszewie do św. Mikołaja łapią za serce! „Chciałabym wrócić do domu”. Dom Dziecka od kilku dni publikuje na swoim profilu w mediach społecznościowych listy swoich podopiecznych do św. Mikołaja. Wzruszające wpisy poruszyły serca internautów, szczególnie że oprócz nowej lalki czy słuchawek dzieci często proszą… o możliwość powrotu do domu!