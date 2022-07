Pleszew. Dzieci nie miały czasu na nudę. Festyn rodzinny na Osiedlu Rodzinnym w Pleszewie

Rodzinny Festyn na Rodzinnym Osiedlu

Do późnych godzin wieczornych w sobotę 2 lipca bawili się pleszewianie na festynie osiedlowym. Przygotowano wiele konkurencji i to nie tylko sportowych, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Do wygrania było wiele atrakcyjnych nagród, więc chętnych nie brakowało. Do poszczególnych konkurencji ustawiały się długie kolejki. Przygotowano również grochówkę. Nie brakowało malowania twarzy i dmuchańców.