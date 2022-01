Pleszew. Dzieci czekają na miłość. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

Dzieci czekają na miłość. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

- Każde dziecko ma prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji, do wychowania i życia w rodzinie. To ważne, bo daje gwarancję prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, psychicznego i społecznego - podkreślają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

PCPR (jako organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej) poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem, które zostało częściowo lub całkowicie jej pozbawione.

Zapraszamy do kontaktu. Czekamy na Ciebie - zachęcają pracownicy PCPR. Gdzie się zgłosić? Szczegółowych informacji udziela: kierownik sekcji ds. pieczy zastępczej Agnieszka Lech (ul. Kazimierza Wielkiego 7A, 63-300 Pleszew, tel.: 62 74 20 161).