Pleszew. "Dwójka" po raz dziewiąty nagrodzona w Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych

Nagroda dla pleszewskiej "Dwójki"

W organizowanym od niemal pół wieku konkursie, co roku bierze udział kilkaset szkół z całej Polski, dla których jest to możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród finansowych. Wystarczy wykazać się aktywnością, pomysłowością i przedsiębiorczością w ramach programu edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności. Kolejne edycje odbywają się na szczeblu regionalnym oraz krajowym. Dzięki udziałowi w programie dzieci: uczą się zarządzania finansami osobistymi, wyrabiają w sobie nawyk świadomego oszczędzania, zdobywają wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie, nabywają praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych czy korzystają z bezpiecznego, atrakcyjnego graficznie, zrozumiałego dla dzieci serwisu bankowości internetowej.

Edycja 2020/2021 Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych, mimo trwającej pandemii, miała na celu wyróżnienie placówek, które w programie SKO wykazały się największą aktywnością i pomysłowością. Po raz kolejny, już dziewiąty, nagrodzona została pleszewska "Dwójka". - Na szczeblu regionalnym zdobyliśmy nagrodę III stopnia oraz brązową odznakę, tym samym na konto SKO wpłynie kwota 1000 zł - mówi Małgorzata Michalska, która opiekuje się SKO w szkole od samego początku, czyli 2012 roku. W latach 2013-2020 drugim opiekunem w klasach 1-3 była Marzena Kłakulak – Kucała, a od września tego roku opiekę sprawuję Ilona Szablewska.