Pleszew. Dwóch 17-latków, którzy dotarli do Pleszewa chce wracać na Ukrainę i walczyć

Pleszew. Ukraińcy przybywają do Pleszewie

Rosyjskie wojska nie rezygnują z demolowania miast i miasteczek na Ukrainie. Posuwają się co prawda wolno, napotykając ogromny opór, ale ostrzałem rakietowym systematycznie niszczą infrastrukturę niezbędną do życia. Nic dziwnego, że fala uchodźców, kobiet i dzieci z każdym dniem rośnie. Coraz więcej miejsc w Pleszewie przyjmuje potrzebujących. Pomocną dłoń wyciągają do nich mieszkańcy miasta i gminy oraz powiatu, którzy zapraszają ich pod swój dach. Nie są to przypadkowe rodziny. Do Pleszewa docierają do współmałżonków lub rodziców, którzy byli już tu wcześniej.