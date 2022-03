Pleszew. "Drzwi otwarte" w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica. 21 marca odbędzie się pokazowy turniej League of Legends

Pokazowy turniej League of Legends już 21 marca!

Powiat pleszewski zaprasza na pokazowy turniej League of Legends, który w poniedziałek, 21 marca 2022 roku, odbędzie się podczas "drzwi otwartych" w I Liceum im. St. Staszica w Pleszewie. Rywalizować będą 4 zespoły: Drażex, Jemmy mms, Turbosprężarki i Little Ones From Froggies Gang. - To będzie pasjonujący dzień gier, emocji i rozrywki! Przyjdź. Zobacz. Pokibicuj - zachęcają organizatorzy.