Pleszew. Drogi i ulice nie nadają się do jazdy. Mieszkańcy domagają się remontów. Burmistrz Pleszewa musi się "tłumaczyć"

Lista ulic i dróg, które należałoby wyremontować w Mieście i Gminie Pleszew zdaje się nigdy nie mieć końca. Mieszkańcy co rusz informują o potrzebie remontu kolejnych. W związku z tym burmistrz Arkadiusz Ptak opublikował w mediach społecznościowych spory wpis, "tłumacząc się" przy tym, jak podejmowane są decyzje odnośnie remontu ulic.

Chciałbym, by wszystkie drogi w gminie Pleszew były wyremontowane - każda z nich... nawet ta najkrótsza i najwęższa. Bo to ważne dla mieszkańców. Każdego roku jednak zderzam się z krytyką, że robiona jest właśnie ta, a nie inna droga. I każdego roku podkreślam, że nie da się zrobić wszystkiego, bo samorząd ma określony budżet. Remont danej drogi zależy od wielu czynników, a podstawowym jest dofinansowanie z zewnątrz. Bo jeśli ktoś ma nam dołożyć do remontu większość pieniędzy, to czy nie warto poczekać - informuje Arkadiusz Ptak.