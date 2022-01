Pleszew. Dni Pleszewa to dopiero była impreza. Z łezką w oku wspominają ją wszyscy mieszkańcy Pleszewa

Dni Pleszewa na archiwalnych zdjęciach

Wielu mieszkańców Pleszewa z sentymentem wspomina Dni Pleszewa. Przez lata była to największa impreza w mieście, która trwała trzy dni. Główne wydarzenia odbywały się na pleszewskim Rynku, gdzie wielokrotnie bito rekordy

Guinnessa. Jeden z nich udało się pobić w 2003 roku, kiedy uczniowie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych przygotowali największą sałatkę warzywną z pomidorów, ogórków, cebuli i śmietany. W końcu Pleszew to miasto ogrodników, a "Pleszewski Pomidor" znany jest nie tylko w Polsce. Wśród członków komisji była wieloletnia redaktor naczelna "Gazet Pleszewskiej - Irena Kuczyńska - która nadzorowała proces przyrządzania konkursowego dania. Potem zgromadzeni na rynku pleszewianie i liczni goście otrzymywali porcję tę sałatki. I to też było nie lada wyzwanie, bo nie dość, że przygotowano jej ponad tonę, a dokładnie 1363 kg, to jeszcze trzeba było ją zjeść. Aż do ostatniego pomidorka. Rekord zakładał bowiem nie tylko przyrządzenie, ale też zjedzenie przyrządzonego specjału.