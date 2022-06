Pleszew. Długi weekend na drogach. Ruszają policyjne kontrole na drogach. Lepiej mieć się na baczności. Noga z gazu!

Długi weekend 2022. Policyjne kontrole na drogach

Długi czerwcowy weekend dla Policji będzie weekendem wzmożonej pracy, a do służby zostanie skierowanych więcej patroli niż zwykle. Już od środy 15 czerwca do niedzieli 19 czerwca br. przewidywana jest kumulacja wyjazdów oraz powrotów z weekendu a co za tym idzie, znaczny wzrost natężenia ruchu na drogach, w tym drogach województwa wielkopolskiego. Policjanci będą dbać o to, by wyjazd jaki i powrót z dłuższego wolnego był jak najbardziej bezpieczny zarówno dla poruszających się samochodami jak i dla pieszych oraz rowerzystów.