Pleszew. Czwarta fala koronawirusa w Pleszewskim Centrum Medycznym. Przybywa zakażonych i zgonów

Czwarta fala w Pleszewskim Centrum Medycznym

Czwarta fala pandemii koronawirusa nie hamuje. W Pleszewskim Centrum Medycznym przybywa pacjentów z COVID-19, a łóżek dla nich ubywa. Początkowo przygotowano dla nich 50 łóżek na oddziale covidowym. rednio w tygodniu zajętych bywa około 40 łóżek. W sumie chorych było już ponad 200 osób, z tego blisko 50 osób odeszło, w tym ośmiu to mieszkańcy powiatu pleszewskiego. Znacząca większość nie była zaszczepiona.

Dziesięciu chorych podczas trwania czwartej fali koronawirusa korzystało z respiratora, sześciu zmarło. Pod respiratory trafiały osoby niezaszczepione, w tym troje pacjentów w wieku od 38 – 44 lat, troje około pięćdziesiątki, troje po sześćdziesiątce, najstarszy pacjent miał lat 68. Jedna pacjentka – w ciąży, została przewieziona do poznańskiego szpitala, gdzie jest podłączona do układu ECMO.

Z punktu szczepień populacyjnych w pleszewskim szpitalu od 1 października do 14 grudnia skorzystały 3774 osoby, w tym w październiku ponad 44 procent to były osoby szczepiące się po raz pierwszy. W listopadzie co trzeci szczepiący się, przyjmował pierwszą szczepionkę, w grudniu co szósty pacjent przyszedł się szczepić po raz pierwszy. 58 dzieci powyżej 5. roku życia rodzice zapisali na szczepienia, które ruszą 17 grudnia.